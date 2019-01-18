Затриманий підозрюваний в організації теракту в Колумбії

Колумбійська поліція затримала підозрюваного в організації теракту в поліцейській академії в Боготі.

У Колумбії правоохоронці затримали підозрюваного в організації теракту в поліцейській академії в Боготі. Про це в п’ятницю, 18 січня.

За даними телеканалу, затриманий – чоловік п’ятдесяти років.

Раніше в Колумбії начинений вибухівкою автомобіль врізався в стіну будівлі національної поліцейської академії в Боготі.

Згідно з останніми даними, в результаті інциденту загинула 21 людина, ще 68 постраждали. Президент Колумбії Іван Дуке оголосив у країні триденний траур.