У Польщі почали продавати марихуану в аптеках за рецептами

Закон про легалізацію продажу медичних препаратів з конопель офіційно набув чинності в Польщі.

Перша партія продукції – майже сім кілограм – надійшла на аптечні склади 17 січня. Їх доставила канадська компанія Spectrum Cannabis. Тепер поляки можуть замовити необхідний для лікування препарат, але виключно за виписаним рецептом від лікаря.

Так, за які мають даними, один грам сухого продукту в аптеках Польщі коштує близько 65 злотих (17 доларів). На нелегальному ринку його можна було купити за 50 злотих (13 доларів).

Відзначається, що лікувальна марихуана вирощується у спеціальних лабораторних умовах.