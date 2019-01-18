Жирно буде. Чи замінять Коболєва на керівника «подешевше»

Топ-менеджера НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав доходи топ-менеджерів НАК «Нафтогаз України» «неприйнятними» і зажадав переукладання контрактів з ними на нових умовах, пише ГК.

Над головою правління НАК «Нафтогаз України» згустилися хмари. 16 січня стало відомо, що Андрій Коболєв заробив у минулому році $1,8 млн. За цими даними, зарплата Коболєва в місяць складає 1 млн 40 тис. грн плюс квартальні і річний бонуси. Розмір річного бонусу дорівнює двом місячним зарплатам.