За рік у корупціонерів відібрали лише 140 тисяч гривень

За весь минулий рік за рішенням судів у корупціонерів в бюджет конфіскували 140,6 тисяч гривень. Дані Державної казначейської служби навів голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, повідомляє видання «Українська правда».

Загалом уряд планував повернути в бюджет 4,7 млрд

грн, конфіскованих судами саме у корупціонерів. Кошти протягом минулого

року повинні були бути витрачені на децентралізацію, ремонт доріг і створення

єдиної системи авіаційної безпеки.

«Дана стаття конфіскації стану у корупціонерів з 2015

року окремо вносилася в бюджет, щоб суспільство могло проконтролювати

ефективність повернення коштів Януковича», — пояснює Каневський.

Але в бюджеті на 2019 така стаття зникла. «Це зроблено

навмисно, щоб перед виборами не можна було порахувати, скільки реально відібрали

у екс-президента», — додав експерт.

За інші злочини, не пов’язані з корупцією, за рік

конфіскували понад 78 млн грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, що з червня по серпень 2018 року за рішенням суду у корупціонерів конфіскували 4 432 гривні.

Крім того, Україна через корупцію на митниці втрачає більше

4 мільярдів євро щороку.

У свою чергу надзвичайний і повноважний посол Франції в

Україні Ізабель Дюмон вважає, що хабарі і корумпована судова

система підриває довіру до України з боку

іноземних інвесторів.