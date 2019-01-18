За рік у корупціонерів відібрали лише 140 тисяч гривень

За весь минулий рік за рішенням судів у корупціонерів в бюджет конфіскували 140,6 тисяч гривень. Дані Державної казначейської служби навів голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, повідомляє видання «Українська правда».
Загалом уряд планував повернути в бюджет 4,7 млрд
грн, конфіскованих судами саме у корупціонерів. Кошти протягом минулого
року повинні були бути витрачені на децентралізацію, ремонт доріг і створення
єдиної системи авіаційної безпеки.
«Дана стаття конфіскації стану у корупціонерів з 2015
року окремо вносилася в бюджет, щоб суспільство могло проконтролювати
ефективність повернення коштів Януковича», — пояснює Каневський.
Але в бюджеті на 2019 така стаття зникла. «Це зроблено
навмисно, щоб перед виборами не можна було порахувати, скільки реально відібрали
у екс-президента», — додав експерт.
За інші злочини, не пов’язані з корупцією, за рік
конфіскували понад 78 млн грн.
Раніше SKELET-info повідомляв, що з червня по серпень 2018 року за рішенням суду у корупціонерів конфіскували 4 432 гривні.
Крім того, Україна через корупцію на митниці втрачає більше
4 мільярдів євро щороку.
У свою чергу надзвичайний і повноважний посол Франції в
Україні Ізабель Дюмон вважає, що хабарі і корумпована судова
система підриває довіру до України з боку
іноземних інвесторів.