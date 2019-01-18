“Хотів вчинити теракт у Норвегії після нападу затримали росіянина

У Норвегії, Осло, 18 січня затримали громадянина Росії, якого підозрюють у збройному нападі на жінку. Місцеві правоохоронці не виключають, що у нього були терористичні цілі.

“Затриманий вдарив відвідувачку магазину ножем. 20-річний росіянин приїхав в Норвегію через Швецію 17 січня”, — пояснила керівник норвезької поліцейської служби безпеки Марі Бенедикт Бьорнланд.

Сам затриманий під час допиту заявив, що хотів вчинити теракт. Попередньо, поліція не пов’язує його з конкретною терористичним угрупуванням, але “його могли мотивувати ісламісти”. Пізніше з’ясувалося, що 20-річний росіянин жив в Башкирії.

У поліції також повідомили, що поранена жінка перебуває в критичному стані.