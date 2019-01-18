У Росії покінчила з собою 15-річна дочка топ-менеджера “Роснефти”

В Росії 15-річна дочка топ-менеджера “Роснефти” викинулася з вікна після сварки з матір’ю.

За даними ресурсу, інцидент стався 16 січня. Неповнолітня Ксенія прийшла додому після дня народження подруги. Її мамі не сподобалося, що дочка знаходиться в стані алкогольного сп’яніння. Вони посварилися, після чого дівчинка спочатку закрилася у своїй кімнаті, а потім вистрибнула з вікна.

Уточнюється, що батько 15-річної Ксенії є заступником голови одного з відділів російського нефтегиганта. У сім’ї також є молодший син.