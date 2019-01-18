У Норвегії за підозрою в теракті затримали росіянина

Озброєний ножем чоловік напав на жінку в черзі на касі.

Поліція Норвегії заявила, що розслідує ножове напад на жінку в Осло як терористичний акт. У рамках справи був затриманий підозрюваний громадянин РФ.

Про це заявила в п’ятницю, 18 січня, голова поліцейської служби безпеки Норвегії (PST) Марі Бенедикт Бьорнланд.

Напад стався 17 січня в одному із супермаркетів у центрі Осло. Озброєний ножем чоловік напав на жінку в черзі на касі. Потерпіла госпіталізована у важкому стані.

Злочинця – 20-річного росіянина – незабаром після нападу затримали. За словами глави PST, поліція розслідує передбачувані зв’язки затриманого з ісламістами.

“Чоловік сказав на допиті, що хотів убити декілька чоловік і що це був терористичний акт”, – заявила Бьорнланд.