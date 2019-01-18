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У Гданську проходить церемонія прощання з трагічно загиблим мером Павлом Адамовичем

18.01.2019

В Гданьске проходит церемония прощания с трагически погибшим мэром Павлом Адамовичем

Труну з тілом мера Гданська Павла Адамовичабыл виставлений в Польщі для прощання в будівлі Європейського центру Солідарності.

Протягом доби біля померлого буде стояти почесна варта, що складається з двох осіб, представників польських скаутів, муніципальної служби Гданська і армії.

Також сьогодні в 17:00 труну у жалобній прецесії перенесуть в базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії. Там у суботу, 19 січня, відбудеться заупокійна меса. Потім похоронна процесія пройде по вулицях міста, де знаходяться місця, які були важливими в житті Павла Адамовича, серед яких – школа і ліцей.

Представники міського управління закликають жителів міста користуватися в п’ятницю і суботу міським транспортом – проїзд в ці дні буде безкоштовним. Вулиці в центрі Гданська будуть перекриті.

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