У Гданську проходить церемонія прощання з трагічно загиблим мером Павлом Адамовичем

Труну з тілом мера Гданська Павла Адамовичабыл виставлений в Польщі для прощання в будівлі Європейського центру Солідарності.

Протягом доби біля померлого буде стояти почесна варта, що складається з двох осіб, представників польських скаутів, муніципальної служби Гданська і армії.

Також сьогодні в 17:00 труну у жалобній прецесії перенесуть в базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії. Там у суботу, 19 січня, відбудеться заупокійна меса. Потім похоронна процесія пройде по вулицях міста, де знаходяться місця, які були важливими в житті Павла Адамовича, серед яких – школа і ліцей.

Представники міського управління закликають жителів міста користуватися в п’ятницю і суботу міським транспортом – проїзд в ці дні буде безкоштовним. Вулиці в центрі Гданська будуть перекриті.