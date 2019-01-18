Смешко розповів про своїй передвиборчій програмі

Український політичний і державний діяч, голова партії «Сила і Честь», керівник Комітету з питань розвідки при президентові Ігор Смешко розповів, чому вирішив балотуватися на пост глави української держави.

Він зазначив, що не захотів об’єднуватися ні з одним з кандидатів на пост президента України після того, як ознайомився з їх передвиборними програмами. Це дало йому зрозуміти, що ніхто з них насправді не прагне змінювати «стару автократичну систему влади на нову – демократичну». За словами Ігоря Смєшка, все написане в програмах кандидатів на президентський пост націлене на критику чинної влади. Однак нових ідей там немає.

Ігор Смєшко повідомив, що його бачення майбутнього нашої країни описано в роботі «Невивчені уроки Гетьманату та національна ідея України в сучасних умовах». Тут глава партії «Сила і Честь» закликає українських політиків створити «демократію з диктатурою права, однакового для усіх». Також у своїй роботі Ігор Смешко особливу увагу приділяє питанню української культури і науки.