Через підкоп на кордоні США і Мексики пробралися 376 мігрантів

Мігранти здалися владі і попросили надати їм політичний притулок



Через підкоп під огорожею на кордоні з Мексикою на територію США пройшли 376 мігрантів. Про це заявили в Службі митного та прикордонного контролю (USCBP).

Мігранти здалися владі і попросили надати їм політичний притулок.

За даними служби, 179 мігрантів – діти, 30 з них були без супроводу батьків або інших родичів.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що до кордону США прямує ще один великий караван мігрантів.

Президент США вважає, що деякі з мігрантів, які перетинають південний кордон США, стануть “великим сюрпризом” для Штатів.