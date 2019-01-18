“При чому Росія до Русі?” Українець зганьбив Соловйова з-за Ярослава Мудрого

Український громадський діяч Вадим Трюхан яскраво поставив на місце топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, який намагався привласнити історію України Росії.

Приводом для сварки між ними стала суперечка про Київській Русі та особистості князя Ярослава Мудрого. Це сталося в ефірі пропагандистської програми “Вечір з Володимиром Соловйовим” на телеканалі “Росія 1”.

Соловйов їдко висловився, зазначивши, що Ярослав Мудрий ніколи не був українцем. Однак Трюхан нагадав йому, що в часи Київської Русі взагалі не існувало таких понять, як Україна і тим більше Росія.

“А Русь вже була. Русь була? А Україна?” — з усмішкою відповів Соловйов. Трюхана спантеличили безглузді спроби пропагандиста зв’язати Київську Русь з Росією, і він яскраво поставив опонента на місце. “А при чому Росія до Русі?” — посміхаючись, запитав він Соловйова.

Українець нагадав, що якщо і говорити про історичні зв’язки, то тільки стосовно України, нинішня столиця якої була столицею згаданого середньовічної держави.

Аргументи Трюхана розлютили Соловйова, проте він зміг лише безпорадно і непереконливо вигукнути, що пряме відношення до Русі має тільки Росія, тоді як Україна — ніякого. Крім того, він оскандалився безглуздим фейком про те, що Київ нібито спочатку був польським містом. “Київ переходив з рук у руки! Нагадаю: Київ купили у поляків!” — збрехав він.

У відповідь Трюхан розсміявся і закликав рупора Кремля не розповідати казки. “Історію треба вивчати”, — в’їдливо огризнувся у відповідь Соловйов.

Володимир Соловйов

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