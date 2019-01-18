Випередила Китай: Росія стала п’ятим найбільшим утримувачем золота з-за санкцій

Росія випередила Китай, ставши п’ятим найбільшим утримувачем золота в світі в офіційному секторі, оскільки санкції Заходу призвели до того, що Центральний банк здійснив закупівлі до рекордних максимумів у 2018 році, свідчать дані, опубліковані в п’ятницю.

Отримавши підтримку президента РФ Володимира Путіна, Центробанк активно купує золото для своїх резервів останні десять років. Деякі учасники ринку вважають золото природною альтернативою долару.

У 2018 році закупівлі золота з боку Росії істотно виросли на тлі скорочення вкладень в американські казначейські облігації після того, як Вашингтон у квітні ввів санкції — найжорсткіші з моменту анексії Москвою Криму в України в 2014 році.

Згідно з даними регулятора, в 2018 році було придбано 8,8 мільйона тройських унцій золота, що стало рекордним показником по відношенню до 7,2 мільйонів унцій в 2017 році.

Станом на 1 січня цього року Центральний банк тримав 67,9 млн унцій золота порівняно з 59,1 млн унцій на початку 2018 року, що робить його п’ятим найбільшим утримувачем у світі після США, Німеччини, Франції та Італії.

У свою чергу Китай перемістився на шосте місце, оскільки наростив резерви золота тільки один раз за більш ніж два роки.

Росія, третій за величиною виробник золота в світі, збільшила видобуток золота в 2017 році на 6 відсотків. Згідно з останніми даними російського Мінфіну, в період з січня по жовтень минулого року в Росії було видобуто 8,5 млн унцій (265 тонн) золота.