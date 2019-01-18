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У столиці Чехії чоловік намагався спалити себе живцем

18.01.2019

В столице Чехии мужчина пытался сжечь себя заживоПостраждалого з 30% опіків шкіри доставили в лікарню.

В Празі на Вацлавській площі чоловік спробував здійснити самоспалення.

Вогонь погасили свідки події. Постраждалого з 30% опіків шкіри доставили в лікарню.

За словами очевидців, перехожі намагалися загасити вогонь на палаючому чоловікові з допомогою одягу, однак це не допомагало, тому вони побігли в кафе за вогнегасником.

Що стало причиною вчинку з’ясовує поліція.

Інцидент стався близько місця, де 50 років тому 16 січня підпалив себе студент Ян Палах. Через три дні в лікарні він помер. Палах залишив листи, де писав, що хоче розбудити чехословацьке суспільство з пасивності.

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