У столиці Чехії чоловік намагався спалити себе живцем

Постраждалого з 30% опіків шкіри доставили в лікарню.



В Празі на Вацлавській площі чоловік спробував здійснити самоспалення.

Вогонь погасили свідки події. Постраждалого з 30% опіків шкіри доставили в лікарню.

За словами очевидців, перехожі намагалися загасити вогонь на палаючому чоловікові з допомогою одягу, однак це не допомагало, тому вони побігли в кафе за вогнегасником.

Що стало причиною вчинку з’ясовує поліція.

Інцидент стався близько місця, де 50 років тому 16 січня підпалив себе студент Ян Палах. Через три дні в лікарні він помер. Палах залишив листи, де писав, що хоче розбудити чехословацьке суспільство з пасивності.