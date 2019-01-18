У США ввели нові обмеження в зв’язку з шатдауном

Білий дім заборонив членам обох палат Конгресу США використовувати урядову авіацію для здійснення зарубіжних робочих поїздок та витрачати бюджетні кошти для покриття видатків на такі подорожі.

Відповідний документ Адміністративно-бюджетного управління Білого дому був розісланий в п’ятницю керівникам всіх американських відомств.

“Під час призупинення роботи уряду ні при яких умовах не може бути використана авіація, що належить або орендована урядом, для підтримки (поїздок) делегацій законодавців без відповідного дозволу керівника апарату співробітників Білого дому. Крім того, ніякі бюджетні кошти, виділені на роботу виконавчої гілки влади США, не можуть бути використані для покриття витрат на поїздки делегацій законодавців”, – йдеться в документі, який наводить телекомпанія Ей-бі-сі.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відправив лист спікеру Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, в якому поінформував про відстрочення її семиденного турне в Брюссель, Єгипет, Афганістан через припинення роботи федерального уряду. Це поширене в четвер послання Трампа стало відповіддю на слова Пелосі, яка закликала американського лідера перенести щорічне послання до Конгресу у зв’язку з бюджетною кризою.