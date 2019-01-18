Трамп зустрінеться з одним з найближчих помічників Кім Чен Ина

Президент США проведе переговори з послом Північної Кореї в Білому домі

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч з одним з найближчих помічників глави КНДР Кім Чен Ина – завідуючим відділом єдиного фронту Трудової партії Кім Ен Чхолем, Про це в п’ятницю, 18 січня, повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

За її словами, зустріч відбудеться “найближчим часом” в Овальному кабінеті. Вони обговорять відносини між двома країнами і подальший прогрес у “повній і верифицируемой денуклеаризації Північної Кореї”.

Високопоставлений чиновник Північної Кореї раніше провів переговори з держсекретарем США Майком Помпео у Вашингтоні.

Серед тем, які сторони повинні були обговорити, – відмову КНДР від своєї ядерної програми і організація другого саміту між президентом Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином після того, як той висловив готовність зустрітися з ним “в будь-який час”.

Лідер КНДР Кім Чен Ин відповів, що сподівається на результативну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.