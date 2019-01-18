Глава російської пошти купив квартиру за мільярд рублів

Гендиректор ФГУП «Пошта Росії» Микола Подгузов в 2017 році придбав квартиру площею 386 квадратних метрів у житловому комплексі «Knightsbridge Private Park» в Москві.

За оцінкою видання, квартира Подгузова може коштувати більше одного мільярда рублів — один квадратний метр в житловому комплексі, за даними «Яндекс.Нерухомості», коштує 2,6 мільйона рублів.

За інформацією видання, у глави «Пошти Росії» є кредит у банку ВТБ на 30 років. The Insider також зазначив, що максимальний розмір кредиту ВТБ не перевищує 60 мільйонів рублів.

У прес-службі «Пошти Росії» і Мінзв’язку відмовилися надати відомості про доходи та майно Миколи Подгузова.

У прес-службі «Пошти Росії» повідомили «Медузи», що квартира «придбана в іпотеку і задеклароване в податковій службі». Відомості про це є в довідці про доходи Подгузова, спрямованої в Мінзв’язку. В «Пошті» відзначили, що нерухомість куплена в тому числі за рахунок коштів, отриманих від продажу двох квартир в Москві.