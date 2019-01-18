Керівництво Лук’янівського СІЗО підозрюють у хабарництві

Керівництво Лук’янівського СІЗО підозрюється в отриманні хабарів за так зване поліпшення умов перебування ув’язнених.

Зокрема, згідно з матеріалами Нацполиции, в отриманні хабарів підозрюється перший заступник начальника СІЗО, черговий помічник начальника, інспектор відділу режиму та безпеки, начальник відділу режиму і охорони, начальник сектору максимального рівня безпеки СІЗО, інспектор відділу режиму і охорони.

Справу веде Державне бюро розслідувань.

Грошові кошти керівництво і співробітники ізолятора отримують від ув’язнених, родичів ув’язнених і від інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Гроші, згідно з матеріалами надходили на банківські картки підозрюваних.