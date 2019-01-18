У Польщі затримали більше двадцяти підозрюваних, які загрожували політикам

Затримані публікували загрози в мережі або здійснювали дзвінки на екстрені служби



Як зазначається, старший комісар Головного управління поліції Анджей Броварек сказав, що прокуратурі вже повідомили про затриманих.

“Мова йде не про звичайну критику або гостре вираження своєї думки, а про конкретні погрози вбивством або загрозу для життя багатьох людей. В останні дні було затримано більше 20 осіб. Мова йде про людей, які публікували повідомлення в мережі, а також здійснювали дзвінки в екстрені служби з погрозами мерам міст і членам органів місцевої влади”, – сказав Броварек.