“Дружня” Білорусь готова на загальну валюту з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна готова на загальну валюту з Росією, однак при дотриманні ряду умов.

Як повідомляє Белта, Лукашенко прокоментував “союзне будівництво” з РФ на зустрічі з міністрами закордонних справ.

За його словами, Білорусь піде на загальну валюту з РФ, проте “на принципах Євросоюзу”.

“Ми не проти спільної валюти, але це повинна бути спільна валюта, а не валюта Центробанку Росії. Повинен бути емісійний центр, створений на рівних умовах. Якщо ви приводите приклад ЄС, добре – на принципах Євросоюзу. Але щоб умови були рівні і підхід”, – сказав Лукашенко. Разом з тим він заявив, що не дозволить, щоб у Білорусі погано ставилися до росіян.