У Празі чоловік намагався спалити себе посеред натовпу

На Вацлавській площі в центрі Праги чоловік намагався себе спалити, однак на допомогу прийшли перехожі і погасили вогонь. Про це повідомляє чеське видання Idnes.

“Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом в п’ятницю. Постраждалого з 30% опіків шкіри госпіталізували. Очевидці повідомляють, що перехожі намагалися загасити вогонь на палаючому чоловікові за допомогою одягу. Але це не допомагало, тому вони побігли в кафе за вогнегасником”, – йдеться в повідомленні.

За словами поліцейських, самосжигание не має політичного мотиву, а також це не було соціальним протестом. Зараз чоловік перебуває в реанімаційному відділенні у дуже важкому стані.