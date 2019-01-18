Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Празі чоловік намагався спалити себе посеред натовпу

18.01.2019

В Праге мужчина пытался сжечь себя посреди толпы

На Вацлавській площі в центрі Праги чоловік намагався себе спалити, однак на допомогу прийшли перехожі і погасили вогонь. Про це повідомляє чеське видання Idnes.

“Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом в п’ятницю. Постраждалого з 30% опіків шкіри госпіталізували. Очевидці повідомляють, що перехожі намагалися загасити вогонь на палаючому чоловікові за допомогою одягу. Але це не допомагало, тому вони побігли в кафе за вогнегасником”, – йдеться в повідомленні.

За словами поліцейських, самосжигание не має політичного мотиву, а також це не було соціальним протестом. Зараз чоловік перебуває в реанімаційному відділенні у дуже важкому стані.

Читайте також:   Українська армія потрясла світ
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *