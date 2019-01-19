«Він служив людям»: вся Польща проводжає мера Гданська до місця останнього спочинку

У зв’язку зі смертю мера Гданська президент Анджей Дуда оголосив національний траур. Він триватиме з 17:00 п’ятниці до 19:00 суботи. На державних установах по всій країні будуть приспущені національні прапори.

Тисячі людей супроводжують катафалк з труною Адамовича. В руках у них прапори з гербом міста, а також національні прапори Польщі.

Нагадаємо, 13 січня Стефан Ст. вибіг на сцену та кілька разів ударив ножем мера Гданська. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що безневинно відсидів у в’язниці, а опозиційна «Громадянська платформа» його катувала. Саме тому він нібито напав на Адамовича.

Павло Адамович був мером Гданська з 1998 року. У листопаді минулого року він був переобраний на новий термін.