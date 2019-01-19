Рейтинг довіри Путіну впав до історичного мінімуму

Рейтинг довіри президенту РФ Володимиру Путіну серед росіян опустився до 33,4%, свідчать результати опитування ВЦВГД.

Як повідомляє Дощ з посиланням на джерело у ВЦВГД, це історичний мінімум. За перші 15 років роботи Путіна мінімальний рейтинг був у березні 2005 року — на тлі монетизації пільг.

У грудні минулого року президенту РФ, за даними ВЦИОМ, довіряли 36,5% росіян.

«Якщо взяти березневі цифри за 15 років, то найнижча цифра — 45% була в березні 2005 року, максимальна цифра — 65% у березні 2015 року», — говорив директор ВЦВГД Валерій Федоров ЗМІ в 2015 році.