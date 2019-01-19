Названо місто України з найвищими зарплатами

У 2017-му доходи українців зросли на 10,9% до 47,3 тис грн в рік. Такі дані наводить Державна служба статистики у фінальному звіті.

Самим заробляють регіоном стала Вінницька область, там люди стали заробляти на 14,9% більше.

Другий по збільшенню доходів виявилася Львівська область – там заробітки збільшилися на 13,2%. Замикає трійку лідерів по приросту заробітку Житомирська область –річні заробітки жителів регіону зросли на 13%.

В абсолютних значеннях найбільше в 2017 році отримали кияни – 118,2 тис. грн за рік в перерахунку на людину. За ними йдуть жителі Дніпропетровської області, які заробили 57,3 тис. грн. У запорізькій області за 12 місяців люди заробляли по 54,2 тис грн, у Київській – 50,7 тис. грн, в Одеській – 50,1 тис. грн.

Антилідер регіональних заробітків стали Донецька область – там заробляли по 25,3 тис. грн і Луганська область, жителі якої отримали по 16,4 тис грн.