За 700 гривень з кожного українця. Як влади будуть латати дірки у Пенсійному фонді і що буде з пенсіями

У Пенсійному фонді не вистачає грошей. У четвер, 16 січня, Кабмін затвердив бюджет ПФ у розмірі близько 398,2 млрд. грн. При цьому власних коштів у фонду набагато менше – всього близько 230,6 млрд. грн.

“Дірку” традиційно планують латати за рахунок бюджету. У 2019 р всі платники податків країни скинуться на пенсії 167,5 млрд. грн. Це на 28,2 млрд. більше, ніж у минулому році. Постійне зростання бюджетних вливань в ПФ насторожує експертів.

“Пенсійний фонд просто “зламався”. Бюджетне субсидування говорить про те, що пенсійна реформа в Україні, м’яко кажучи, провалилася”, – вважає економіст Олексій Кущ.

На практиці це означає, що цілком можливі перебої з виплатами пенсій. Адже бюджетні вливання в ПФ нічим не гарантовані. Крім того, у скарбниці просто немає грошей. “Тепер доведеться придумувати, де взяти кошти на фінансування Пенсійно фонду. Швидше за все, це будуть нові податки і підвищення ставок вже існуючих зборів, тиск на бізнес і негласна команда фіскальної службі збирати більше грошей”, – пояснив “Країні” голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

“Країна” розумілася як будуть латати дірки у Пенсійному фонді і що буде з пенсіями.

Чому зростає діра в ПФ

Як зазначено в пояснювальній записці до постанови Кабміну “Про затвердження бюджету Пенсійного фонду на 2019 рік”, загальна сума доходів ПФ складе трохи більше 398 млрд. грн. З них майже 100 млрд. – перехідні залишки з 2018г, 230,6 млрд. -власні доходи.

Остання стаття майже повністю складається з єдиного соціального внеску, який платять до ПФ всі працюючі українці і підприємці. У 2019 році ЄСВ планують отримати 225 млрд. грн. Для порівняння: минулого року Пенсійний фонд отримав від єдиного соціального внеску 208,3 млрд. грн. Тобто, надходження зростуть, але ненабагато – всього на 16,7 млрд. грн. або близько 8%, що навряд чи покриє навіть темпи реальної інфляції (вона очікується на рівні 9-10%, хоча в бюджеті закладена цифра на 7,4%). При цьому показник у 225 млрд. є прогнозним – його вирахували на основі оцінок Мінфіну загального зарплатного фонду країни та грошового забезпечення військовослужбовців на цей рік (1149 млрд. грн.).

В реальності він ризикує виявитися менше. “До прикладу, в минулому році плани по збору ЄСВ не виконали – замість 208 млрд. отримали 196 млрд. Швидше за все, головна причина в тому, що переоцінили фонд оплати праці та чисельність працівників. Українці активно мігрують і це вже відчувається. А так як цей процес триває – відрахування в ПФ теж можуть скоротитися”, – вважає економіст Віктор Скаршевський.

“Питання до влади – як при заявленому зростання ВВП на 3% в рік і, нібито, збільшення реальних доходів громадян, надходження в Пенсійний фонд у нас ростуть так незначно”, – говорить Олексій Кущ.

За його словами, бюджет ПФ “зламався” після реформи ЄСВ у 2016 році. Тоді під натиском великого бізнесу ставку знизили майже вдвічі в розрахунку на детінізацію економіки та зростання податкових надходжень. Але ці очікування не виправдалися.

“Підсумок виявився плачевним – дефіцит пенсійного фонду зріс з 60 млрд. грн. спочатку до 130 млрд., а тепер вже майже до 170 млрд. Ніякої деталізації не сталося. А так як ЄСВ нараховується на загальний зарплатний фонд, виграли навіть не пересічні українці, а великі компанії. Вони економлять на податок до 2 млрд. грн. в рік”, – підрахував Олексій Кущ.

На його думку, одного зниження ЄСВ для деталізації зарплат виявилося мало, а інші методи (в тому числі, контролю) держава не підключило. У підсумку скромне зростання надходжень тут же з’їдає інфляція, а дефіцит ПФ з року в рік тільки зростає, тим більше, що пенсійні виплати щорічно збільшуються.

У цьому році, зокрема, запланована індексація пенсій (приблизно на 17%) з березня, а з січня почали повертати старі борги екс-військовим, що потягне на “зайві” 8 млрд. грн.

На пенсійні борги – 50 млн, “Укрпошті” – 500 млн, на проїдання – 3,6 млрд.

Щоб забезпечити виплату пенсій державі доводиться латати дірку в ПФ з інших джерел. Минулого року на пенсії з бюджету пустили 139,3 млрд. грн. Але це тільки офіційний дефіцит ПФ. Насправді навіть цього фінансування не вистачило – Фонд додатково перевитратив 10,7 млрд. грн., які в грудні “засвітили” в поправках до бюджету-2018. Цю суму в Пенсійний фонд перекинули з інших витратних статей.

“Зокрема, 2 млрд. грн. забрали з фонду дотацій фермерам і 7,2 млрд. – з дитячих виплат. Влада тоді пояснили: мовляв, вдалося заощадити, так як реальна народжуваність виявилася нижчою від прогнозованої. Але навіть цих коштів виявилося недостатньо і за підсумком року ПФ ще заборгував Держказначейству 4,8 млрд. грн. Тобто, замість “офіційного” дефіциту в 139,3 млрд. вийшла дірка в 155 млрд. грн.”, – підрахував Віктор Скаршевський.

На цей рік Кабмін заклав на ці цілі вже 167,5 млрд. тобто, якщо власні надходження Пенсійного фонду зростуть всього на 8%, то державне фінансування – більше ніж на 20%.

“Дефіцит – просто величезний. І хоча нам обіцяли, що після пенсійної реформи він зменшиться, практика показує, що діра, навпаки, тільки зростає”, – каже голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

“Зайві” 28,2 млрд. грн. з бюджету – це майже по 700 грн. з кожного українця, яким, по суті, доведеться скинутися на пенсії. Трохи більше 167 млрд. бюджетних вливань піде на забезпечення виплат самих пенсій (з урахуванням їх підвищення військовим з 1 січня, а всім іншим – з березня 2019г). Ще 500 млн. грн. закладено “Укрпошті” – на компенсацію доставки пенсій.

Як вже писала “Країна”, ці гроші поштовикам пообіцяв президент Петро Порошенкопосле того, як “Укрпошта” погрожує зупинкою, нібито, збитковою доставки. Хоча, як розповіли експерти, пенсії ніколи не були для “Укрпошти” великим тягарем, так що, швидше за все, в даному випадку мова йде про банальні преференції поштовикам.

Як припустив один з експертів, це свого роду плата за те, щоб в розпал передвиборної кампанії “Укрпошта” не піднесла влади неприємний сюрприз і не зірвала доставку грошей електорату.

50 млн. грн. у бюджеті передбачено на компенсації пенсіонерам, які ті зможуть відсудити в судах.

Як писала раніше “Країна”, цим зараз активно займаються екс-силовики. Вони масово відсуджують собі по кілька тисяч гривень за неправильно нараховані пенсії (без урахування роботи в особливих умовах, преміальних тощо). Але, як розповів пенсіонер системи МВС Ігор Сухар, вибити гроші з держави вкрай складно – посилаючись на недостачу грошей, влади ставлять пенсіонерів в чергу, а там своїх компенсацій люди чекають ще з 2012 року. Вистачить 50 млн. на всі виплати – велике питання.

В бюджеті ПФ закладено також 643,2 млн. грн. на виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, які торік звернулися за відновленням виплат. Але доплат за старими боргами (з 2014р) ця сума не враховує, – йдеться в пояснювальній записці.

Цікаво, що в експертних висновках зафіксовано зауваження Мінфіну з приводу занадто великих витрат на утримання самого ПФ (адміністративні витрати, витрати на управління тощо). На це піде 1,2% всього пенсійного бюджету (без урахування минулорічного залишку) , а це ні багато, ні мало – 3,6 млрд. грн.

“Це не відповідає рекомендаціям Кабміну, підписаною в постанові №710 “Про ефективне використання державних коштів”, зокрема, для ПФ у розмірі 1%”, – йдеться у висновках експертів. Олександр Охріменко каже, що експерти давно підозрюють про масштабні корупційні схеми в ПФ.

“Заплутані адміністративні витрати, немає реєстру пенсіонерів, все це – ґрунт для корупції. Але повноцінного аудиту фонду досі так і не провели”, – зазначає він.

Звідки гроші

Але найцікавіше питання – як влада планує забезпечити фінансування Пенсійного фонду, враховуючи, що в бюджеті катастрофічно не вистачає грошей. По-суті, бюджетні гроші будуть ділити одразу не кілька стратегічних статей, і Пенсійному фонду доведеться стати в загальну чергу.

“Зрозуміло, що своєчасні виплати пенсій, ще і в передвиборному циклі, пріоритетні для держави. На крайній випадок, якщо грошей не вистачатиме, включать друкарський верстат”, – припускає Олексій Кущ. Втім, такий варіант навряд чи схвалить МВФ. Так що, швидше за все, влада буде посилено шукати додаткові можливості наповнити Пенсійний фонд, – вважає Андрій Забловський.

“Вже зараз гарячково шукають способи збільшення доходів, у тому числі, за рахунок податків”, – розповів він “Країні”.

Одну з ідей ще з минулого року просуває Мінсоцполітики – мова йде про ЄСВ з великих зарплат (зараз максимальна сума для стягнення єдиного соціального внеску – 55 тис. грн., понад неї податок уже не нараховується).

Як розповів у недавньому інтерв’ю “Країні” міністр соціальної політики Андрій Рева, в Україні понад 50 тис. осіб отримують зарплату понад 55 тис. грн. Але сплачують ЄСВ вони тільки 8%, а не 22% як всі інші українці. Крім того, Андрій Рева озвучив плани щодо деталізації зарплат.

“Візьмемо середній і дрібний бізнес. 75% працівників отримує офіційну зарплату 3720 грн., Це величезний масив тіньової зарплати. 84 тис. керівників показують мінімалку. А до 4 тис. грн. отримує 20 тис. директорів тільки по Києву. Ми сказали – добре. Але ЄСВ заплатите з двох зарплат. Ви ж все-таки директор. Доплатіть в ПФ за 1 тис. грн. в місяць”, – зазначив Рева.

Втім, новий бюджетний рік вже розпочався, а масштабні плани з пошуку грошей у Пенсійний фонд поки що існують тільки у головах чиновників. Так що розраховувати на ці доходи всерйоз не варто, – впевнені експерти. До того ж, за словами Олексія Куща, загалом-то здорову ідею Мінсоцполітики може звести нанівець один нюанс – відомство лобіює не тільки розширення бази оподаткування, але і збільшення пенсій тим, хто буде платити збільшену ЄСВ.

“У підсумку, наскільки зростуть доходи ПФ невідомо, а от витрати точно збільшаться”, – говорить Кущ.

Андрій Забловський каже, що влада спробує накачати дохідну частину бюджету за рахунок збільшення надходжень від податків. І на цьому шляху всі способи хороші. Так, за даними “Країни”, ГФС отримала негласну команду кинути всі зусилля на максимальний збір податків.

Їх “накачують” штучно, скажімо, навмисно збільшуючи базу оподаткування, тобто, на митну вартість товарів. Особливо часто на свавілля митників скаржаться автомобілісти. Митниця, нібито, при оформленні імпортних авто, враховує не ті цифри, які вказані в договорі купівлі-продажу, а “малює” суму “зі стелі” – і найчастіше вона в 1,5-2 рази вище реальної вартості машини.

Відповідно, різко зростає вартість розмитнення. Такі ж “фокуси” митники проробляють і з іншими імпортними товарами.

“Не виключено, що якщо це не допоможе, будуть переглядати ставки податків, а також перерозподіляти гроші на ПФ в ручному режимі”, – каже Забловський.

Це означає, що збої у графіку пенсійних виплат, подібні до тих, що вже були влітку 2018 року, не виключаються. Тим більше, що офіційні цифри дефіциту ПФ у 167,5 млрд. грн., швидше за все, виявляться заниженими, та фонду доведеться позичати ” у Держказначейства до 15-20 млрд. грн., прогнозує Скаршевський. На його думку, шукати відсутні гроші влада буде тим самим способом – перекидаючи кошти з інших витратних статей, у тому числі соціальних.