У Харкові поліцейського спіймали на хабарі за закриття виробництва

Поліцейський в Харкові “погорів” на хабарі за закриття кримінального провадження.

“Поліцейський вимагав та отримав кошти від фігуранта кримінального провадження за фактом крадіжки. Підозрюваний у зазначеному виробництві не поділив робоче обладнання з колишньої бізнес-партнеркою. Щоб чоловік міг безперешкодно отримати спірне обладнання і користуватися ним, поліцейський запропонував “вирішити питання “за 500 дол. Обумовлену суму бізнесмен передав міліціонерові на початку листопада минулого року”, — йдеться в повідомленні.

Відзначають, що після цього поліцейський запропонував посприяти закриття кримінального провадження. Такі послуги він оцінив в 20 тис. грн. Кошти підприємець передавав оперуповноваженому трьома траншами. При отриманні останнього в сумі 10 тис. грн, майора поліції викрили “на гарячому”.

Поліцейський затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене повторно, поєднане з вимаганням). Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.