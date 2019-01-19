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Рятувальники знайшли тіла двох льотчиків розбився Су-34

19.01.2019

Спасатели нашли тела двух летчиков разбившегося Су-34

В ході пошуково-рятувальної операції було знайдено без ознак життя два льотчика Су-34, зіткнулися акваторії Японського моря.

Тіла пілотів було виявлено рятувальним судном і завантажені на борт.

Крім того, одного льотчика врятували, його стан, за інформацією медиків, задовільний.

На даний момент пошуково-рятувальна операція, в якій беруть участь літаки Ту-142, Ан-12, Ан-30, вертольоти Мі-8, а також п’ять судів, триває. Також в район пошуку направляються ще шість кораблів і суден Тихоокеанського флоту.

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