«В капелюсі і з приклеєними вусами»: нардеп Гончаренко прийшов на ефір у костюмі клоуна

Народний депутат з Одеси Олексій Гончаренко виконав умови суперечки стосовно позиції у президентських виборах шоумена Володимира Зеленського і прийшов у костюмі клоуна в ефір телеканалу “Прямий”.

У цій же студії була суперечка, коли я сказав, що Володимир Зеленський не піде в Президенти. Я думав, що він розуміє, що таке гумор, і це було з його боку, тролінг всіх. Я сказав, що якщо це трапиться і Зеленський зніме з себе костюм клоуна і одягне костюм політика, то я навпаки зніму костюм політика і одягну костюм клоуна, – розповів в ефірі “Прямого” Олексій Гончаренко.

Зазначимо, що хоч нардеп і здивував всіх костюмованим виходом, але образ відрізняється від заявленого – замість костюма клоуна нардеп вийшов в образі одного з найкращих коміків в історії світового кіно Чарлі Чапліна.

Це найкращий клоун в світі! – заявив Гончаренко.

Нагадаємо, що раніше одеський нардеп в телеефірі посперечався, що якщо Володимир Зеленський, який зіграв головну роль у комедійному серіалі “Слуга народу”, що буде балотуватися в президенти, то він “прийде на ефір у костюмі клоуна”.