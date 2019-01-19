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У Мексиці вибухнув трубопровід: десятки жертв

19.01.2019

В Мексике взорвался трубопровод: десятки жертв54 людини отримали опіки.

Щонайменше 20 людей загинули і близько 54 отримали поранення в результаті вибуху трубопроводу в центральній Мексиці. Про це повідомляє Reuters.

“Вибух трубопроводу з пальним відбувся у мексиканському місті Тлахуэлилпан (штат Ідальго) в результаті крадіжки. “Паливні” злодії намагалися заповнити контейнери”, – йдеться в повідомленні.

Вибух і пожежа сталися, коли десятки людей займалися збором палива.

Влада закликала не бути замішаними в крадіжці палива.

Пожежа ще не ліквідовано. Підозрюваних також не затримали.

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