У Мексиці вибухнув трубопровід: десятки жертв

54 людини отримали опіки.
Щонайменше 20 людей загинули і близько 54 отримали поранення в результаті вибуху трубопроводу в центральній Мексиці. Про це повідомляє Reuters.
“Вибух трубопроводу з пальним відбувся у мексиканському місті Тлахуэлилпан (штат Ідальго) в результаті крадіжки. “Паливні” злодії намагалися заповнити контейнери”, – йдеться в повідомленні.
Вибух і пожежа сталися, коли десятки людей займалися збором палива.
Влада закликала не бути замішаними в крадіжці палива.
Пожежа ще не ліквідовано. Підозрюваних також не затримали.
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