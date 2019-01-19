У США вкрали комікси про Бетмена ціною $1,4 мільйона

Колекція включала видання 1940-х років.

У штаті Флорида з закритого складу в місті Бока-Ратон була викрадена колекція коміксів про Бетмена вартістю 1,4 мільйона доларів. Про це повідомило місцеве видання Sun Sentinel.

Зазначається, що власник колекції Ренді Лоуренс виявив пропажу 9 січня і одразу звернувся в поліцію.

За словами чоловіка, єдиний чоловік, який міг бачити, як він вивозив коробки в складі, був ремонтник, який завів з ним розмову про коміксах.

Колекціонер підкреслив, що замки в складі не були зламані. Він припустив, що зловмисник проник у приміщення через дах.

Адміністрація складського приміщення вивчає записи з камер спостереження.

Після виявлення пропажі Лоуренс надав поліції і опублікував в мережі список викрадених коміксів, а також звернувся з проханням повідомити, якщо хто-небудь помітить їх у продажу.

Колекціонер поскаржився, що багато років збирав комікси та багато в чому собі відмовляв. Чоловік назвав подію “жахливим ударом”.