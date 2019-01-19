З-за шатдауна американці стали частіше дивитися фільми для дорослих

Відомий ресурс відзначив зростання аудиторії.



Популярний порносайт Pornhub повідомив про різке збільшення трафіку на фоні призупинення роботи уряду США (“шатдаун”).

За даними порноресурса, з 7 по 11 січня рівень відвідуваності зріс майже на 6% по всій території США.

При цьому нічний трафік під час “шатдауна” збільшився на 14%, під час пообідніх годин − на 7%.

Також зросла середній час перебування відвідувачів на сайті − з 10 хвилин 37 секунд до 11 хвилин 10 секунд.

Pornhub зазначає, що особливо підвищилася відвідуваність сайту в Вашингтоні (на 6,32%), при цьому найбільший інтерес до сайту для дорослих спостерігається у жінок (зріс на 12,3%).