У православному храмі на Україні стався вибух

Невідомі підкинули вибуховий пристрій в Спасо-Преображенський кафедральний собор в українському місті Суми. Про це повідомляється на сайтеНациональной поліції Сумської області.

Інцидент стався під час вечірнього богослужіння Української православної церкви Московського патріархату. Служитель храму повідомив поліції, що на вході в приміщення шашку кинули, яка вибухнула. Відзначається, що сам храм не пошкоджений, постраждалих немає.

На місце події виїхали фахівці-вибухотехніки та слідчо-оперативна група. З’ясувалося, що вибухнув предмет виявився піротехнічним засобом для гри в страйкбол із зернами кукурудзи.

За даним фактом поліції порушено кримінальну справу за статтею «Хуліганство».

У 2010 році у Запоріжжі біля Свято-Покровського кафедрального собору підірвали саморобну бомбу. В результаті чотири людини постраждали, одна жінка була госпіталізована з пораненнями.