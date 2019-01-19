«Москальський провокатор!»: у Черкасах житель запитав у Порошенка, коли він почне боротися з корупцією

Томос-тур на чолі з президентом України Петром Порошенком та головою ПЦУ Єпіфаній доїхав сьогодні до Черкас.

Під час «спілкування з народом» з Порошенка стався інцидент, який потрапив на відео. Запис виклали у Facebook.

«Петро Олексійович, а коли ви будете боротися з корупцією?», — запитав місцевий житель по-російськи. Він зазначив, що він представник місцевої громадської організації.

Порошенко, помовчавши, заявив, звертаючись до місцевих жителів: «Бачите, прислали людину, яка навіть українська мова не знає. Москальських провокатори навіть тут намагаються нас розколоти. Молимося за Україну, за єдину церкву, за єдність українського народу. І нехай вони почують: «Слава Україні! Це вам відповідь, пане провокатор», — заявив він.

На що чоловік відповів, що він такий же українець як і Порошенко і просто хоче щоб в країні не було корупції. Але Порошенко вже відвернувся.