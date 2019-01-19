В Індії лавина накрила вантажівку: є жертви

Тривають пошуки зниклих.

В індійському Кашмірі в результаті сходження лавини, яка накрила вантажівка з людьми, загинули щонайменше п’ять осіб. Про це повідомляє Reuters.

“Це сталося в районі Кашмір – у воєнізованому районі Гімалаїв. Лавина накрила вантажівка, в якому перебувало 10 осіб. Армія початку пошуково-рятувальні операції, оскільки ще п’ять осіб вважаються зниклими”, – йдеться в повідомленні.

Відзначають, що Кашмір розділений між Індією і Пакистаном, які заявляють на нього вимоги в повному обсязі. Розділ Кашміру не закріплений офіційними угодами про кордони, а сам регіон є центром напруги між країнами.