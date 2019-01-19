У США анонсували другий саміт з КНДР

Стало відомо, коли відбудеться зустріч.



Президент США Дональд Трамп проведе другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в кінці лютого, але продовжить економічні санкції відносно Пхеньяну.

Про це повідомляє Білий дім у п’ятницю після того, як Трамп зустрівся з провідним ядерних парламентером Пхеньяну.

Оголошення відбулося на тлі дипломатичного шквалу у Вашингтоні навколо візиту Кім Чен Чхоля, колишнього шефа розвідки, наближеного до лідера КНДР, і ознаменувало крок у спробі денуклеаризації, яка припинилася після знакової зустрічі між Трампом і північнокорейським лідером в Сінгапурі 12 червня.

Місце саміту буде оголошено пізніше, заявили в Білому домі.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що переговори Трампа з північнокорейським представником були продуктивними, але додала, що Сполучені Штати “продовжуватимуть зберігати тиск і санкції проти Північної Кореї”, пише Reuters.