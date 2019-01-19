Розкрито деталі термінового звернення Трампа до нації – ЗМІ

Планується друге звернення за два тижні.



У новому зверненні до нації президент США Дональд Трамп має намір зробити демократам ще одну пропозицію у зв’язку з триваючим “шатдауном”.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в Білому домі.

Співрозмовник телеканалу підкреслив, що американський лідер не планує оголошувати режим надзвичайного стану. Однак дискусії з цього приводу все ще ведуться.

Про деталі пропозиції нічого не відомо, однак, як зазначає телеканал, президент має намір піти на деякі поступки, щоб підштовхнути демократів до продовження переговорів, які зайшли в глухий кут.

При цьому американський лідер не планує відмовлятися від планів спорудження стіни на кордоні з Мексикою, у зв’язку з чим, як вважають джерела CNN в Білому домі, на переговорах з демократами навряд чи можна буде розраховувати на прогрес.

Між тим, як повідомляє телеканал, обговорення в адміністрації з приводу можливості введення режиму НС тривають.