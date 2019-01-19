У Гданську назвали місце і час похорону мера

Похорони відбудуться сьогодні.



Мер Гданська Павел Адамович буде похований у Каплиці Святого Мартина в Базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії. Похоронна меса розпочнеться в суботу опівдні.

“У костелі для поховання вибрано таке місце, яке буде доступно для всіх відвідувачів”, – говорить прес-секретар президента Магдалена Скорупко-Качмарек: “У правій частині базиліки, коли ми до неї входимо, перед вівтарем, є Зал членів ради (pol. – Sala Rajców), бургомістрів, або тих, хто керував Гданськом. Поруч є ніша – цілком натуральна – де за склом буде урна з прахом президента, тому її можна буде побачити. І, напевно, багато жителів, які не встигли попрощатися з президентом в Європейському центрі солідарності або в костелі в п’ятницю або суботу, зможуть приходити вже щодня”.

Похорон Павла Адамовича організовує місто Гданськ і родина трагічно загиблого мера, хоча він буде мати елементи державних похоронів. У суботніх урочистостях візьмуть участь, зокрема, президент Дуда, прем’єр Матеуш Моравецький і голова Європейської ради Дональд Туск.

Трансляцію прощання можна буде побачити на екранах, встановлених на гданських вулицях і площах: Длуґа, Длуґи Тарґ, Тарґ Венґльовы, в парку Святополка і на острові Оловьянка. Опівдні в Гданську завиють сирени.