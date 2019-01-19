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На вулиці Парижа вивели тисячі поліцейських

19.01.2019

На улицы Парижа вывели тысячи полицейскихПочалася десята хвиля протестів жовтих жилетах.

Протестувальники почали збиратися на мітинги в кількох французьких містах, незважаючи на національні дебати, розпочаті на цьому тижні президентом Еммануелем Макроном, спрямовані на заспокоєння їх гніву.

Ведучий і провокаційний протестуючий Ерік Друе анонсував акції в суботу в Парижі, початок яких оголошено на 12:00 по Києву.

Париж розгорнув 5 тис. поліцейських, зокрема навколо державних будівель та Єлисейських полів, сцени недавнього насильства. Тисячі інших поліцейських розгортаються по всій країні.

19 січня відзначається 10-м поспіль вихідних протестів, які почалися через податок на паливо, але стали більш широким виступом проти економічних проблем.

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