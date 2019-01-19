Коломойський потрапив під вогонь важкої артилерії: діяльністю олігарха зацікавилася ФБР

Відбиваючись від багатомільярдних позовів з боку України, бізнесмен Ігор Коломойський потрапив під вогонь важкої артилерії — його справами зацікавилося американське ФБР пише журнал Новий Час. Контратака мільярдера – вибори президента України.

Судова сутичка

Ще в грудні 2017 націоналізований ПриватБанк, екс-власником якого є Коломойський подав позов до високого суду Англії і Уельсу в Лондоні, щоб змусити мільярдера розплатитися за боргами.

ПриватБанк вимагав повернути йому $ 1,9 млрд, з яких $ 1,8 млрд пройшли через три британські компанії — Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited і Collyer Limited.

І спочатку справи у захисників Коломойського йшли не дуже добре: суд розпорядився заарештувати активи мільярдера по всьому світу на $ 2,6 млрд.

Андрій Яницький, автор нещодавно виданої книги про Приватбанку, каже, що судовий процес доставив Коломойському багато незручностей. «Я думаю, що навіть обмеження на витрати в межах 20 тис. фунтів в тиждень, яке наклав лондонський суд, заподіює йому дискомфорт», — зазначає журналіст.

Однак ближче до кінця 2018‑го фортуна посміхнулася мільярдерові. В кінці листопада 54‑річний суддя Тімоті Фанкорт відмовив ПриватБанку у праві слухати справу проти Коломойського в Лондоні.Суддя вирішив, що справа не варто розглядати в судах Туманного Альбіону,а більш підходящим місцем для розгляду такого позову може стати Швейцарія, де до недавнього часу постійно жив Коломойський і його партнер Геннадій Боголюбов (він також виступав відповідачем по справі). Однак український держбанк опротестував це рішення.

Всесвітній арешт активів Коломойського залишається в силі, незважаючи на те що Фанкорт його скасував, — це рішення може вступити в силу лише після початку процедур в Апеляційному суді.

Тим часом Нацбанк подав позов проти Коломойського ще й женевський суд у Швейцарії на суму 6,6 млрд грн. Так і в українських судах тривають понад 400 справ, в рамках яких ПриватБанк і Нацбанк намагаються повернути кошти, виведені Коломойським.

Мільярдер і його партнери видавали з коштів Привату незабезпечені кредити пов’язаним з ними фірмам.

Екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва в інтерв’ю НВ зізналася, що вона спочатку навіть не здогадувалася, в які борги завів ПриватБанк його колишній власник. «Коли я з Мінфіном проголошувала націоналізацію банку, дірка була 146 млрд грн, — каже вона. — А постаудит після націоналізації знайшов ще одну дірку — 38 млрд». При цьому Коломойський надав персональні гарантії виконання банком своїх зобов’язань. «Він повинен був усім своїм майном відповідати, навіть годинами, — розповіла Гонтарєва. — Але нічим не відповів».

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Земля невыдаванная

Наприкінці осені Коломойський перебрався зі Швейцарії в ізраїльське місто Герцлію.

Прибув він туди аж ніяк не з релігійних мотивів: у мільярдера є громадянство Ізраїлю, що дозволяє йому розраховувати на захист місцевої влади, — такого в Швейцарії або на батьківщині він би точно не отримав.

Питання захисту для нього не пусте: американське ФБР в 2018 році завело справу на Коломойського за заявою його колишнього бізнес-партнера Вадима Шульмана — українсько-американського бізнесмена, який частину свого часу проводить в США, а частина — в Монако.

З американцями, що може підтвердити колишній земляк Коломойського екс-прем’єр Павло Лазаренко, жарти погані. Тому від гріха подалі мільярдер перебрався в Ізраїль, який не видає своїх навіть ФБР, пояснює Дар’я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції (ЦПК).

А до видачі справа цілком може дійти. Шульман має до Коломойському великі претензії. У травні 2017 року він подав позов до високого суду Лондона, в якому звинуватив екс-приватівця в шахрайстві на $ 500 млн. В результаті суд відмовився слухати справу, вирішивши, що воно не в його юрисдикції.

Однак Шульман не здався. Бізнесмен, що займається інвестиціями в біотехнології, подав заяву на Коломойського вже в ФБР, щоб справа в підсумку слухав американський суд.

У недавньому інтерв’ю Коломойський підтвердив, що така справа проти нього існує.

Розслідування ФБР може обернутися для мільярдера великими неприємностями. «Якщо ФБР береться за справу проти впливового олігарха, то працює дуже витончено», — пояснює Каленюк. Головний ризик для об’єкта подібних розслідувань пов’язаний з тим, що американські правоохоронні органи мають доступ до всіх доларових банківських транзакціях і рахунках і в разі чого можуть їх заморозити.

ФБР давно цікавиться Коломойським. Депутат Сергій Лещенко розповів НВ, як у 2015 році його покликали на зустріч з прибулими до Києва агентами ФБР. «Вони просили показати їм договори, за якими Коломойський перераховував гроші колишньому керівництву Укрнафти [фактично контрольованій ним на той момент компанії, в якій 50% + 1 акція належать державній НАК Нафтогаз України] і копії яких у мене були», — пояснює депутат. Самі фэбээровцы приїхали з американського Клівленда.

Андрій Коболєв, голова правління Нафтогазу, нагадує: керівники Укрнафти, лояльні до мільярдерові, вивели з цієї структури на якісь зниклі компанії вже понад 15 млрд грн у вигляді нафти. «Ми чекаємо результатів кримінальних справ з цього приводу, — сказав Коболєв НВ. — Але досі нічого не бачили».