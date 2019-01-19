США обіцяють зняти давнє збройне ембарго з Кіпру

Ембарго було накладено у 1987 році.



США незабаром почнуть скасовувати давнє збройне ембарго щодо Кіпру, оскільки Вашингтон визнає внесок середземноморської острівної держави у зміцнення регіональної стабільності і безпеки.

Про це повідомив кіпрський міністр закордонних справ, пише AP.

Міністр закордонних справ Нікос Христодулидис заявив, що Вашингтон бачить “додаткову цінність” надання Кіпру можливості придбати військову техніку, що допоможе розширити його можливості для підвищення регіональної безпеки.

Ембарго було накладено у 1987 році з метою запобігання нарощування зброї, яке могло перешкоджати дипломатичним зусиллям об’єднання розділеного Кіпру. Острів розколовся за етнічною ознакою в 1974 році після турецького вторгнення, що стався після перевороту, спрямованого на об’єднання з Грецією.

Христодулидис сказав, що процес скасування ембарго, запущений у Конгресі США, відображає “позитивний зсув” у тому, що Вашингтон більше не розглядає Кіпр виключно крізь призму невирішеного конфлікту.

“Це є доказом, якщо хочете, визнання адміністрацією США позитивної ролі, яку Кіпр грає як опора стабільності і безпеки у ширшому регіоні”, – сказав Христодулидис.

Зростання інтересу США до багатому газом східного Середземномор’я, схоже, розгнівав Росію.

Російське міністерство закордонних справ минулого місяця попередило про те, що він називає “антиросійськими планами військового нарощування США на Кіпрі, щоб протистояти зростаючому впливу Росії в регіоні.

Христодулидис сказав, що заява Москви не відображає реальність. Він передав своєму російському колезі, що більш тісні зв’язки з Вашингтоном не повинні тлумачитися як “завдають шкоди відносинам Кіпру з будь-якою іншою країною. Він сказав, що зовнішня політика Кіпру не бере участі в “грі з нульовим результатом”.