Бундестаг визнав Грузію безпечної

Мігрантам буде простіше.



Бундестаг оголосив Грузію безпечною країною походження. Парламентарії ФРН схвалили законопроект, мета якого – прискорити обробку запитів про притулок від вихідців з цієї держави, а також з Марокко, Алжиру і Тунісу. У разі відмови, вони і будуть відправлені додому швидше.

Документ мають затвердити представники федеральних земель. Думки в Німеччині розділилися.

“Більше 97% клопотань від громадян цих держав з самого початку мають дуже мало шансів на успіх. Необхідно і абсолютно правильно було б закріпити за цими країнами походження статус безпечних”, – вважає глава МВС Хорст Зеехофер.

“Кожен біженець повинен мати право на неупереджений, справедливий розгляд його клопотання про притулок. Ніяких обмежень не може бути, не можна скидати всіх в одну купу. “Ні” новими поправками”, – у свою чергу заявила депутат від Лівої партії Улла Джелпке.

На думку “зелених” і депутатів від Лівої партії, уряд лише створює видимість, начебто займається проблемами імміграції. Прихильники реформи вважають, що законопроект, навпаки, дозволить сконцентрувати увагу на запити тих, хто дійсно потребує притулок.

Голосування в Бундесраті пройде 15 лютого.