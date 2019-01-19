У Білорусі спалили таксі з водієм всередині

Обставини поки невідомі.



19 січня в лісовому масиві в Калинковичах виявили палаючу машину служби таксі. Після одного з сіл району знайшли тіло водія без ознак життя. Про це повідомляє сайт УВС Гомельського облвиконкому.

«В ході подальших оперативно-розшукових заходів співробітниками карного розшуку Калинковицького РВВС було встановлено особу, підозрювану у вчиненні злочинних діянь», – йдеться в повідомленні відомства.

Підозрюваним став непрацюючий житель Калинковичей 1993 року народження. Чоловік раніше не був судимий, але його не раз притягували до адміністративної відповідальності за різні види правопорушень.

Інших деталей події відомство не повідомляє. На місці злочину працює слідчо-оперативна група, фахівці встановлюють причини і обставини події.