Повінь – зміна системи

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У Німеччині та Швейцарії студенти вийшли на демонстрації: названа причина

19.01.2019

В Германии и Швейцарии студенты вышли на демонстрации: названа причинаСтуденти провели загальнонаціональні мітинги.

Тисячі студентів провели мітинги у п’ятницю по всій Німеччині і Швейцарії, протестуючи проти відсутності заходів щодо протидії зміні клімату.

Про це пише AP.

Демонстрації в десятках міст були натхненні студенткою Гретою Тунберг, яка щотижня проводила “шкільну страйк” у Швеції. Багато використовували хеш-тег #FridaysForFuture, щоб надати своїм локальним протестів видимість в інтернеті.

У Берліні демонстранти зосередилися на майбутньому політичне рішення про те, коли потрібно припинити використання вугілля в країні. Німеччина досі покладається на викопне паливо, яке виробляє велику кількість парникових газів нагріваючих атмосферу.

Очікується, що група експертів опублікує необов’язкові рекомендації пізніше в цьому місяці про те, як Німеччина зможе досягти переходу від використання вугілля до використання відновлюваної енергії в найближчі десятиліття.

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