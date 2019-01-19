Збитки громадян України від кабального договору з Росією в 2009 році перевищили $32 млрд, – “Нафтогаз”

19 січня, виповнюється 10 років з дня підписання контрактів на постачання і транзит газу між НАК “Нафтогаз України” і ВАТ “Газпром”. Ці контракти відображали політичні домовленості між тодішніми керівниками урядів України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна.

“За десять років дії контрактів безповоротні збитки України становили 32,1 млрд дол. США або понад 60 тис. грн для кожної української сім’ї. Якщо “Нафтогазу” не вдалося відстояти свої права в Стокгольмському арбітражі, загальні збитки України за час дії контрактів склали б додатково 94,7 млрд дол. США, а кожна українська родина втратила б 177 тис. грн”, – наголошується в повідомленні.

“Газові контракти з Газпромом в тому форматі, в якому вони були укладені у 2009 році, стали важким тягарем для України. Асиметрична відповідальність сторін за своїми зобов’язаннями поставила “Нафтогаз” під загрозу грабіжницьких штрафів, в той час як Газпром надавав Україні обіцянки, не гарантовані штрафними санкціями. Це були, мабуть, найбільш провальні контракти за всю історію незалежної України”, – зазначив голова правління “Нафтогазу” Андрій Коболєв.

Газпром неодноразово порушував умови і без того невигідних для України контрактів, зокрема, не виконував зобов’язання за обсягами транзиту і намагався шантажувати Україну, висуваючи політичні умови для прийнятної ціни або продовження транзиту.

Одним з найбільш жорстких умов російського монополіста була відмова від асоціації України з ЄС. Ще одним політичним умовою, яке висували росіяни в обмін на знижку від дискримінаційної ціни, було продовження перебування бази ЧФ РФ в Криму, з яких почалася окупація півострова.

У 2014 році нове керівництво “Нафтогазу” звернулося в Стокгольмський арбітраж з вимогою переглянути дискримінаційні для української сторони умови контрактів, зокрема – ціну газу, яка була значно вище ринкової, і здирницького принципу “бери або плати”, відмінного від стандартних положень такого типу в європейських контрактах Газпрому.

В кінці 2017 – початку 2018 рр .. Стокгольмський арбітраж виніс рішення, яким задовольнив більшість вимог Нафтогазу. Арбітраж зобов’язав Газпром компенсувати збитки Нафтогазу в розмірі 4,6 млрд дол. США”.