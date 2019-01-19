У Росії військові викинули в болото боєприпаси на 1,3 мільйона рублів

Російські військовослужбовці однієї з військових частин Петропавловськ-Камчатського регіону після проведення навчань викинули в болото сотні боєприпасів, щоб показати видимість якісного навчання особового складу. Про це повідомляє військова прокуратура РФ.

Так, заступник командира частини наказав внести у відомості завищені дані про видачу великої кількості боєприпасів, які фактично не були витрачені під час навчань.

Після цього ці боєприпаси списали. Збитків державі завдано на суму понад 1,3 млн. рублів.

На офіцера завели кримінальну справу, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.