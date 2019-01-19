У Німеччині обрали нового голову ХСС

Лідера підтримали 87,4% делегатів.

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер обраний головою баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) замість міністра внутрішніх справ ФРН Хорста Зеехофера, повідомляє Zeit.

За інформацією видання, Зедер був обраний новим головою ХСС в ході позачергового з’їзду партії в Мюнхені. Його кандидатуру підтримали 87,4% делегатів.

У листопаді минулого року Зеехофер заявив, що має намір покинути пост голови баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС), однак збереже за собою посаду в уряді ФРН – він є міністром внутрішніх справ в кабінеті канцлера Ангели Меркель. Таким чином політик поступився тиску з боку однопартійців, які вважали, що він повинен покинути пост голови партії після втрати ХСС більшості на виборах в ландтаг у жовтні.

ХСС діє тільки на території Баварії. Число її членів налічує близько 141 тисячі осіб. Партія входить в німецький бундестаг, так як на федеральних виборах виступає в альянсі з партією Християнсько-демократичний союз (ХДС), формує з нею єдину фракцію у бундестазі. ХДС не виступає в якості окремої політичної сили на виборах на території Баварії.