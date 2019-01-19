Чому ціна нафти знову пішла вгору, а в Україні дешевшає бензин

У той час як в Україні відновилося поступове зниження вартості пального на АЗС, сировина для виробництва нафтопродуктів знову почало дорожчати. Нафтові котирування завершують тиждень зростанням.

У п’ятницю, 18 січня, до кінця біржового дня вартість бареля нафти марки Brent склала 61,67 долара. На думку експертів, таке зростання пов’язане з ще грудневим скороченням нафтовидобутку членами ОПЕК та чутками про готовність США скасувати мита на імпорт китайських товарів на період торговельних переговорів між Вашингтоном і Пекіном.

В останньому щомісячному звіті країн ОПЕК говориться, що в минулому грудні 2018 року видобуток нафти країнами, що входять в організацію, впала на 751 тис. барелів на добу — до 31,58 млн барелів. Це стало найбільшим місячним зниженням видобутку нафти за останні два роки. Мета нафтового картелю — змусити ринок підняти біржові ціни на нафту, знижуючи її поставки на ринок.

Однак більшість міжнародних експертів вважають, що країнам ОПЕК не варто особливо радіти. Збільшившись на початку 2018 року, нафтові ціни вперлися в бар’єр близько 60 доларів за барель нафти Brent.

«Незважаючи на те, що звіти ОПЕК, ймовірно, підтримають найближчим часом настрої на деяке підвищення ціни нафти, в довгостроковій перспективі ми зберігаємо обережність із-за слабкості світової економіки і зростаючого виробництва сланцевої нафти в США», — заявив аналітик сінгапурської брокерської компанії Phillip Futures Бенджамін Лу.

А США останнім часом становить все більшу конкуренцію основним нафтовидобувним країнам. Причому навіть дані країн ОПЕК підтверджують їх побоювання. За підсумками 2018 року видобуток нафти в країнах поза картелю зросла на 2,6 млн барелів на добу, при тому що глобальний попит збільшився лише на 1,5 млн барелів на день. А в 2019-му році дисбаланс посилиться: не входять в ОПЕК країни, насамперед США, додадуть на ринок 2,1 млн барелів нових щоденних поставок, а зростання попиту сповільниться до 1,3 млн барелів на день. Так що розраховувати на серйозне зростання нафтових котирувань не доводиться.

А що стосується України, то на відміну від бензину і дизпалива, подешевшали за три дні на 5 копійок, вартість скрапленого газу опустилася відразу на 45 копійок. У суботу, 19 січня, середня по країні вартість літра бензину А-95 становила 28,55 грн, дизельного палива — 28,50 грн, а зрідженого газу — 12,27 грн.

«Навіть незважаючи на деяке зростання нафтових котирувань, при нинішній вартості нафти трохи більше 60 доларів за барель, потенціал для подальшого зниження цін на бензин і дизпаливо в Україні зберігається на рівні 2-2,5 гривні. Тобто ці види палива можуть подешевшати найближчим часом ще на 2 гривні. Схожа ситуація і зі скрапленим газом — він може подешевшати ще приблизно на 2 гривні, до 10,50 грн за літр», — повідомив «ФАКТАМ» директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Варто нагадати, що в останні роки українські автомобілісти все менше використовують бензин, встановлюючи на свої автомобілі газове обладнання. Обсяг українського ринку бензинів в 2018 році скоротився на 4,9%. При цьому частка бензинів внутрішнього виробництва зросла з 40% до 43%. А ось імпорт бензину в минулому році впав на 9,5%.