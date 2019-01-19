У США помер знаменитий український комік, уродженець Одеси

У США помер учасник і автор жартів першої команди КВН в Одесі, журналіст і сатирик Семен Лівшин від важкої хвороби.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook його друг, поет Валерій Хаїт, уточнивши, що це сталося в Сан-Дієго.

“Пішов з життя відомий одесит, коли-то мій близький, а в останні роки, вже в буквальному сенсі, далекий друг Семен Лівшин. Про нього сьогодні багато написали добрих слів і в “фб”, і в різних інших електронних та паперових ЗМІ. Написали щиро, правдиво і справедливо”, – написав Хаїт.

Він розповів, що познайомився з Лившиным в 1966 році з-за КВК. Сатирик його вразив своїм умінням імпровізувати на будь-яку тему.

“При цьому гумор його був щільним, насиченим, це була справжня літературна гра словами. Фрази складалися миттєво і, хоча в них виразно звучала Одеса, вони були позбавлені вульгарності і тієї дурної одеської екзотики, де перекручування мови при всьому “майстерність” не замінює справжнього гумору. Я закохався в Насіння і, пам’ятаю, протягом декількох років займався тим, що при найменшій можливості “пригощав” їм своїх численних до того часу друзів”, – додав поет.

Він нагадав, що Лівшин був основним автором команди, яка стала чемпіоном Одеси в 1966 році. У збірній до знаменитого сатирикові додалася знаменита трійка – гумористи Валентин Кропива, Юрій Макаров та Юрій Волович, а в 1971 році – Гарік Голубенко. Надалі це була успішна команда на довгі роки.

“Хто, як і я, будівельний інститут, Семен до того часу вже був відомим в Одесі журналістом. Очолював в газеті “Комсомольська іскра” відділ “Козлотур” (див. “Сузір’я Козлотура” Фазіля Іскандера) писав іронічну прозу, пародії, дотепні одеські пісеньки. Часи йшли, життя робилася жорсткіше, КВК прикрили, застій міцнішав, а Семен з колегами продовжував займатися сатирою. З липня 1973 року вже в одеської “Вечірці” у створеному ним відділі “Антилопа-Гну”. Семен був людиною вчинків. Він спершу, повторюючи шлях відомих одеських літераторів, виїхав до Москви, де працював у “Известиях”, а потім створив журнал “Магазин Жванецького”. Потім поїхав з сім’єю вже назавжди в США і знову створив, відкрив, придумав – на цей раз гумористичну газету “ПРО*КЕЙ!” – пояснив Хаїт.

За його словами, Лівшин багато працював, писав, викладав, видавав, судив, допомагав і радив, але був дуже обережним. Про від’їзд за кордон близькі друзі дізналися в останній момент.

Сатирикові йшов 80-й рік. Він в останні роки випустив кілька книг і співпрацював з Американською лігою КВН. Протягом життя Лившина нагородили преміями “Алеко” і “Золоте теля”.