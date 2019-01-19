В Парижі “жовтих жилетах” заарештували за перевезення забороненої зброї

Демонстрація проходила спокійно.



Поліція Парижа заарештувала 12 осіб за перші години протесту “жовтих жилетах”, який почався вранці в суботу.

Про це повідомляє BFM TV, відзначаючи, що демонстрація проходила спокійно.

Арешти відбувалися внаслідок випадкових перевірок і, зокрема, за перевезення забороненої зброї, повідомили в поліцейському управлінні.

Протестувальники вийшли на мітинги в кількох французьких містах, незважаючи на національні дебати, розпочаті на цьому тижні президентом Еммануелем Макроном, спрямовані на заспокоєння їх гніву.

Париж розгорнув 5 тис. поліцейських, зокрема навколо державних будівель та Єлисейських полів, сцени недавнього насильства.

19 січня відзначається 10-м поспіль вихідних протестів, які почалися через податки на паливо, але стали більш широким виступом проти економічних проблем.