Чоловіка, який передавши хабар слідчому поліції за сприяння гральному бізнесу, засудили на 5 років

Суд визнав громадянина винним у передачі 5 тис. грн неправомірної вигоди слідчому поліції.

Ізяславське відділення поліції розслідувало справу про зайняття гральним бізнесом. Чоловіка викликали на допит у якості свідка. Альо тієї запропонував слідчому неправомірну вигоду за не притягнення його до кримінальної відповідальності, повернення вилученого майна, а саме: грошових коштів та комп’ютерній комп’ютерної техніки, а також сприяння продовженню незаконної діяльності, пов’язаної з гральним бізнесом. Чоловік дістав 5000 грн із кишені куртки і поклав до протоколу допиту свідка.

Обвинувачений відмовився давати показання, згідно зі ст. 63 Конституції України, але заявивши, що працівники правоохоронних органів спровокували його до скоєння злочину.

Слідчий розповів, що хабар йому запропонували під час вручення повістки у завуальованій формі. При цьому, обвинувачений запитував, скільки потрібно за подалі сприяння функціонуванню грального закладу, говорив, що 20 тис. грн – це не велика сума для вирішення питання.

Результатами негласних слідчих дій зафіксована пропозиція обвинуваченого надати неправомірну вигоду слідчому. Жодних ознак провокації суд не встановив.

Свідком сторони захисту був знайомий обвинуваченого, якому нібито дзвонив слідчий і запросивши на зустріч, на якій заявив, що хоче допитати обвинуваченого і може повернути комп’ютерній ютерну техніку, якщо йому віддячать. Але оскільки цей свідок перебуває у дружніх стосунках з обвинуваченим, то суд визнав його заінтересованим. Крім того, його показання, на думку суду, спростовані іншими доказами. Слідчий стверджував, що це свідок сам йому дзвонив і просив про зустріч, він також заперечив будь-які натяки на хабар. Показання слідчого узгоджуються з результатами проведення негласних слідчих дій, тому суд вважає їх достовірними.

Чоловікові призначили покарання у виді позбавлення волі на 5 років з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого, крім житла. 5 тис. грн конфісковуються у власність держави.

На вирок може бути подана апеляція протягом тридцяти днів з дня його проголошення