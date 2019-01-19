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У Мексиці втричі зросла кількість жертв вибуху на трубопроводі

19.01.2019

В Мексике втрое возросло число жертв взрыва на трубопроводе76 осіб поранено.

До 66 осіб збільшилася кількість жертв вибуху трубопроводу в мексиканському штаті Ідальго, повідомив в суботу губернатор штату Омар Файад.

За його словами, ще 76 осіб отримали поранення і травми. Стан деяких постраждалих оцінюється як тяжкий та вкрай тяжкий.

Вибух прогримів в ніч на суботу.

За попередніми даними, це сталося через витік палива, викликаної несанкціонованими з’єднаннями.

Всього за добу на мексиканських трубопроводах прогриміло два вибухи. Другий пролунав в штаті Керетаро. В результаті цієї надзвичайної події жертв і постраждалих вдалося уникнути.

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